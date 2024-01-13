Москва 13 января 2024, 01:15 МЧС предупредило жителей Москвы о 30-градусных морозах Unsplash

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Ночью и утром 13 января температура в Москве может упасть до отметки в -30 градусов. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Представители МЧС призвали жителей столицы внимательно отнестись к выбору одежды утром: следует защитить уши, щеки и нос, а также не оголять пальцы и щиколотки. Важно обратить внимание на то, чтобы одежда была сухой.

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Москвичей предупредили о последствиях резкой смены температуры при возвращении с улицы домой: в таких условиях резко повышается нагрузка на сердце и сосуды. Спасатели посоветовали дать организму адаптироваться к комнатной темературе и не пытаться моментально согреться чаем или горячим душем.

Особую осторожность в МЧС попросили сохранять водителей, которым нужно быть готовым к нештатным ситуациям. Перед выездом следует зарядить телефон, подготовить запас топлива и убедиться в наличии буксировочного троса.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что аномально холодная погода сохранится на выходных и в Подмосковье: местами температура упадет до -29 градусов.