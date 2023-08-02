Москва 02 августа 2023, 16:50 МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой до вечера среды МЧС выпустило предупреждения о дожде с грозой в Москве до 21:00 2 августа Unsplash

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Столичные городские службы предупредили о ливне с грозой в среду. МЧС посоветовало соблюдать правила безопасности при передвижении на личном транспорте в непогоду, а московский дептранс предупредил о задержках наземного транспорта.

Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице, в нынешних погодных условиях видимость на дорогах может ухудшиться, что зачастую приводит к ДТП. Также водителям посоветовали не парковаться возле деревьев, а пешеходам порекомендовали обходить не только деревья, но и шаткие конструкции и рекламные щиты.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21:00 2 августа местами в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — заявили в ведомстве.

Дептранс Москвы посоветовал пассажирам общественного транспорта внимательно слушать объявления водителей.

«В связи с ухудшением погодных условий в разных районах города могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта. Маршруты могут быть временно изменены», — отметили в пресс-службе.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что с юга к востоку Москвы и области приближаются ливни с грозами.