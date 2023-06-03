Москва 03 июня 2023, 18:04 МЧС объявило метеопредупреждение о ночных заморозках в Москве МЧС: в Москву 4 и 5 июня придут ночные заморозки — до 2 градусов Фото: freepik.com

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Погода в столичном регионе продолжает преподносить неприятные сюрпризы: синоптики пообещали ночное похолодание до минусовых отметок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка чрезвычайного ведомства.

В ближайшие часы столицу накроет непогода. Представители МЧС России по Москве выпустили метеопредупреждение о ночных заморозках.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 4 по 5 июня в Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2… 0 градусов», — уточнили в ведомстве.

Водителей призвали к бдительности и попросили следить за скоростью движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, не следует резко маневрировать и обгонять машины. Кроме того, горожанам советуют по возможности не выходить надолго на улицу.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что в Москве зафиксировали обратный ход температур 3 июня 2023 года.