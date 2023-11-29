Москва 29 ноября 2023, 12:59 МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за метели МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за метели 29 и 30 ноября РИА «Новости»

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Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются 29 и 30 ноября. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно прогнозам метеорологов Росгидромета, с 18:00 29 ноября до 15:00 30 ноября в Москве пройдут снегопад и метели. На дорогах ожидаются гололед и снежные заносы. Ветер будет восточным и юго-восточным и усилится до 17 метров в секунду.

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Сотрудники МЧС призвали москвичей соблюдать осторожность, управляя автомобилем, избегать шатких конструкций на улицах и не оставлять без присмотра детей.

Ранее синоптики сообщили, что Москву накроют метели и сильный ветер ближе к вечеру 29 ноября. При этом атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба. Потепление наступит только в четверг.