Москва 10 декабря 2022, 23:30 МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега в Москве Спасатели объявили экстренное предупреждение в Москве из-за снега и заносов РИА «Новости»

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Экстренное предупреждение объявили в Москве. Причиной стали снег, гололед и снежные заносы, сообщил столичный главка МЧС в Telegram–канале.

Согласно прогнозам Росгидромета в период с 23.00 10 декабря до 09.00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки в виде мокрого снега.

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«В отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы», — отмечено в сообщении ведомства.

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Спасатели рекомендовали жителям Москвы при управлении автомобилем при неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения. А также избегать обгонов, перестроений и опережений. Стараться не парковать машины рядом с деревьями.

Ранее в московском регионе прошли ледяные дожди, которые повторили погодный рекорд 22 ноября 1958 года. Объем выпавших за сутки в Москве осадков составил восемь миллиметров. Такой же объем осадков зафиксировали 22 ноября 1965 года.