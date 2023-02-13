Москва 13 февраля 2023, 02:36 Мавзолей Ленина закроют на два месяца Доступ в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт с 13 февраля до 15 апреля РИА «Новости»

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Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 13 февраля до 15 апреля. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Кроме того, недоступно будет посещение некрополя у Кремлевской стены. Это связано с проведением профилактически работ.

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В прошлом году усыпальницу закрывали на месяц — на весь февраль.

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На прошлой неделе, 6 февраля, москвич предпринял попытку похитить тело Ленина. Его задержала полиция, когда он ночью пытался открыть двери Мавзолея. Как рассказали МВД, мужчина был сильно пьян, странно вел себя и бредил. Он заявил на допросе, что хотел выкрасть тело, но с какой целью — сообщить не смог. Правоохранителям пришлось вызвать скорую.