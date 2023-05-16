Москва 16 мая 2023, 19:53 Мавзолей Ленина вновь открыли для посетителей Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве открылся после профилактики Unsplash

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Мавзолей Ленина возобновил работу с 16 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны.

Со вторника Мавзолей Ленина, расположенный на Красной площади, снова открылся для москвичей и гостей столицы: посетителей ждут по вторникам, средам, четвергам и субботам, с 10:00 до 13:00.

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«Мавзолей закрыли для посещения с 23 апреля в связи подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — уточнили представители ФСО.

До этого памятник-усыпальница не работал с 13 февраля по 16 апреля по аналогичной причине.

Ранее неизвестный попытался проникнуть в Мавзолей ради отпущения грехов. Задержанным оказался 28-летний молодой человек. Какие именно грехи не давали покоя и при чем здесь советский политический деятель — он не объяснил.