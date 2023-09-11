11 сентября 2023, 19:16
Мастер-классы, русская старина и музыка. Музей «Г.О.Р.А.» проведет «Фестиваль гречки» 16 сентября
«Фестиваль гречки» пройдет в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.» 16 сентября
Филиал Музея Победы «Г.О.Р.А.» («Главные оружейные реликвии армии») анонсировал семейный праздник «Фестиваль гречки». Как сообщили в пресс-службе музея, фестиваль пройдет 16 сентября.
Фестиваль посвятят не только одному из самых русских продуктов, но и традициям в целом. Например, этнографический центр «Русская изба» представит экспозицию «Ремесло не коромысло — плеч не тянет» — гости фестиваля смогут увидеть уникальные предметы крестьянского быта, а также образцы ткачества и вышивки.
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На мастер-классах для всей семьи можно будет расписать матрешку и сделать самому фигурки и картины из гречневой крупы, а еще посоревноваться в беге в мешках.
За музыкальную программу фестиваля отвечает сразу несколько коллективов — рок-группы «Бисер», «Новая версия», «Именины», «Роса» и многие другие авторы и исполнители.
Будет на фестивале и сама гречка: проект Россельхозбанка «Свое. Родное» представит фермерские продукты, которые гости смогут и попробовать, и приобрести.
Ранее в Москве завершился проект «ПРОгероев», в котором подростки смогли познакомиться с героическими профессиями — освоить азы первой помощи у профессиональных спасателей, «полетать» на авиатренажере под руководством летчиков, а также познакомиться с автоспортом.
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