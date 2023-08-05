Москва 05 августа 2023, 17:16 Мастер-классы от проекта «День без турникетов» пройдут на Московском урбанфоруме Проект «День без турникетов» проведет свои мастер-классы на Московском урбанфоруме Сайт мэра и правительства Москвы

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Шатер Московского урбанистического форума «Траектория роста» в Лужниках, недалеко от колеса обозрения, примет всех желающих на множество мастер-классов с ведущими специалистами проекта «День без турникета». О том, чему будут учить гостей форума, рассказали на сайте мэра Москвы.

Так, 6, 13 и 20 августа преподаватель продюсерского центра «Юный артист» Зинаида Меликян проведет мастер-классы по вокалу. На них она покажет участникам упражнения на дыхание и снятие психологических и физических зажимов, а также поможет с развитием голоса.

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Художник-мультипликатор Никита Петров на мастер-классе «Создание анимационного персонажа» поможет гостям от 16 лет придумать собственного героя и расскажет, как создаются персонажи мультфильмов.

6 и 27 августа пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от руководителя продюсерского центра факультета кино и телевидения университета «Синергия» Андрея Пономарева. А 19 августа состоится практикум «Как проходит кастинг в кино?» — там участники смогут поставить себя не только на место актера, но и кастинг-директора, продюсера и режиссера.

Ранее москвичам рассказали, как будет праздноваться трехлетие программы «Спортивные выходные» на Московском урбанфоруме.