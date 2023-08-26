26 августа 2023, 15:27
Мастер-классы, квесты, дискотеки. Московский урбанфорум пригласил на семейную неделю
«360»: на урбанистическом форуме в Москве можно подготовить детей к школе
Организаторы Московского урбанистического форума в «Лужниках» пригласили всех поучаствовать в семейной неделе. Для детей всех возрастов и их родителей подготовили различные мастер-классы, квесты и дискотеки, а кроме развлечений там можно подготовиться к школе. Масштабные мероприятия продлятся до 10 сентября.
Веселье и знания
Задача семейной недели, которая стартовала на форуме, — совместить приятное с полезным. Например, можно узнать больше о работе коммунальных служб. Специалист департамента капитального ремонта Москвы Сергей Клиновский сообщил, что детские игровые площадки — интерактивны.
«Детям интересно будет перебираться от одного МАФа к другому — малой архитектурной форме. Родители тоже не заскучают: можно отсканировать QR-код и узнать, какие изменения произошли в комплексе городского хозяйства за последние 10 лет», — поделился он.
Для юных жителей столицы, интересующихся физикой, устраивают настоящие шоу — эффектные представления с электрическими разрядами, подвижной плазмой. На форуме можно увидеть, как светятся газовые лампы в электромагнитных полях.
«У каждого газа есть свой цвет. Вот эти эффекты ионизации мы здесь и наблюдаем», — рассказывал сотрудник учебного центра ПАО «Россети Московский регион» Андрей Коровин.
К школе готовы!
Заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Климов рассказал, что на форуме семьи с детьми могут не только повеселиться, но и подготовиться к школе. Московские бренды представили как одежду, так и учебные принадлежности, необходимые юным москвичам для учебы.
«Каждая семья может прийти и подготовить своего ребенка к 1 сентября. Здесь представлено все: от школьной формы до рюкзаков, канцелярии. Все, что нужно ребенку для того, чтобы быть готовым к школьному сезону», — подчеркнул Климов.
Стоит внимания
Детям от шести до 12 лет также советуют заглянуть в туристско-информационный центр Москвы. Здесь каждый день устраивают бесплатные экскурсии для всех желающих.
Специалист туристского-информационного центра столицы Юрий Львов отметил, что в центре регулярно проводят разные интересные программы.
«Например, „Играй в Москву“, детские туристические маршруты. То есть ребенок вместе с родителем изучают местные достопримечательности, решают головоломки, а после получают небольшой сувенир на память», — сообщил Львов.
ТИЦ помогает как москвичам, так и гостям столицы. Специалисты рассказывают про город, мероприятия, которые проходят в Москве, места, стоящие обязательного посещения. Также людям помогают с навигацией, а в рамках форума центр консультирует гостей, выдает различную печатную продукцию — карты, путеводители и многое другое.
Дети
Москва 2023
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