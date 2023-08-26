Москва 26 августа 2023, 15:27 Мастер-классы, квесты, дискотеки. Московский урбанфорум пригласил на семейную неделю «360»: на урбанистическом форуме в Москве можно подготовить детей к школе Фото пресс-службы Московского урбанического форума

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Организаторы Московского урбанистического форума в «Лужниках» пригласили всех поучаствовать в семейной неделе. Для детей всех возрастов и их родителей подготовили различные мастер-классы, квесты и дискотеки, а кроме развлечений там можно подготовиться к школе. Масштабные мероприятия продлятся до 10 сентября.

Веселье и знания

Задача семейной недели, которая стартовала на форуме, — совместить приятное с полезным. Например, можно узнать больше о работе коммунальных служб. Специалист департамента капитального ремонта Москвы Сергей Клиновский сообщил, что детские игровые площадки — интерактивны.

«Детям интересно будет перебираться от одного МАФа к другому — малой архитектурной форме. Родители тоже не заскучают: можно отсканировать QR-код и узнать, какие изменения произошли в комплексе городского хозяйства за последние 10 лет», — поделился он.

Для юных жителей столицы, интересующихся физикой, устраивают настоящие шоу — эффектные представления с электрическими разрядами, подвижной плазмой. На форуме можно увидеть, как светятся газовые лампы в электромагнитных полях.

«У каждого газа есть свой цвет. Вот эти эффекты ионизации мы здесь и наблюдаем», — рассказывал сотрудник учебного центра ПАО «Россети Московский регион» Андрей Коровин.

Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума

К школе готовы!

Заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Климов рассказал, что на форуме семьи с детьми могут не только повеселиться, но и подготовиться к школе. Московские бренды представили как одежду, так и учебные принадлежности, необходимые юным москвичам для учебы.

«Каждая семья может прийти и подготовить своего ребенка к 1 сентября. Здесь представлено все: от школьной формы до рюкзаков, канцелярии. Все, что нужно ребенку для того, чтобы быть готовым к школьному сезону», — подчеркнул Климов.

Стоит внимания

Детям от шести до 12 лет также советуют заглянуть в туристско-информационный центр Москвы. Здесь каждый день устраивают бесплатные экскурсии для всех желающих.

Специалист туристского-информационного центра столицы Юрий Львов отметил, что в центре регулярно проводят разные интересные программы.

«Например, „Играй в Москву“, детские туристические маршруты. То есть ребенок вместе с родителем изучают местные достопримечательности, решают головоломки, а после получают небольшой сувенир на память», — сообщил Львов.

Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума Фото пресс-службы Московского урбанического форума

ТИЦ помогает как москвичам, так и гостям столицы. Специалисты рассказывают про город, мероприятия, которые проходят в Москве, места, стоящие обязательного посещения. Также людям помогают с навигацией, а в рамках форума центр консультирует гостей, выдает различную печатную продукцию — карты, путеводители и многое другое.