Москва 29 декабря 2023, 19:26 Мастер-классы, экскурсии и кинопоказы проведут в парках Москвы в последние выходные года Парки Москвы подготовили для посетителей экскурсии и кинопоказы 30 и 31 декабря Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

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В последние выходные уходящего года москвичам предложили посетить городские парки. Там пройдут мастер-классы, кинопоказы и концерты, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители парков «Ангарские пруды», «Кузьминки», «Фили», «Северное Тушино» и Дружбы смогут принять участие в массовом забеге 30 декабря в 08:45.

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Сад имени Баумана в субботу с 10:00 до 11:30 приглашает на каток посмотреть фильм «Морозко», который будут транслировать на экране. В итальянском кафе «Меркато» в 11:00 начнется кулинарный мастер-класс для детей. Участников научат готовить новогодние имбирные пряники.

В Парке Горького на катке можно будет увидеть номера артистов. В «Медиарубке» 30 декабря пройдет выступление диджеев 21 Square, а 31 декабря —Vlados. Квиз-квест на катке стартует 30 декабря в 11:00. Команды-участники будут выполнять задания на ледовых аллеях.

В саду «Эрмитаж» 30 декабря с 14:00 до 16:00 проведут фестиваль WinterFest. Гостям предложат создать новогодние сувениры и поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой.

По всей Москве также запланировали провести праздничные события в новогоднюю ночь. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.