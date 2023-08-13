Москва 13 августа 2023, 11:41 Мастер-классы для детей проведут во время Московского урбанфорума на площадках «Моего района» Более 12 тысяч мастер-классов пройдет на МУФ-2023 на площадках «Моего района» Сайт мэра и правительства Москвы

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Во время Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» проведут специальную творческую программу в зоне программы «Мой район». Юные посетители смогут попробовать себя в роли скульптора в большой песочнице, а дети постарше научатся автомобилестроению и созданию мультфильмов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На современной площадке тренеры проведут занятия по физкультуре и зарядку. Там обустроили мягкий канатный комплекс с башней. Дети освоят навыки координации движений и правильного дыхания.

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Помимо этого, гости смогут принять участие в соревнованиях в прыжках через скакалку. Подростков пригласили на мастер-классы по реставрации. Их научат восстанавливать антикварную мебель, хрупкую керамику, реплики картин и старинных книг.

Также пройдут занятия по лепке из скульптурного пластилина, где дети научатся создавать миниатюрные копии знаковых объектов Москвы. К примеру, арку главного входа ВДНХ и сталинки.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль фольклорного творчества на ВДНХ. Посетители мероприятия смогут принять участие в народных гуляньях, узнать о национальных обычаях, а также присоединиться к великому соборному хороводу.