Эксклюзив 07 июля 2023, 23:01 Массовая авария с пострадавшими произошла в Зеленограде Источник «360»: пять человек получили травмы после столкновения машин в Зеленограде РИА «Новости»

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Сразу три втомобиля столкнулись в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

По его словам, авария произошла на участке трехстороннего перекрестка. Там столкнулись автомобиль такси и еще две машины. Источник уточнил, что в результате аварии пострадали пять человек.

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Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что столкновение двух машину произошло на Крюкоквской площади. На место прибыли экстренные службы города для установления всех обстоятельств аварии.