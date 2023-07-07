07 июля 2023, 23:01
Массовая авария с пострадавшими произошла в Зеленограде
Источник «360»: пять человек получили травмы после столкновения машин в Зеленограде
Сразу три втомобиля столкнулись в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах российской столицы.
По его словам, авария произошла на участке трехстороннего перекрестка. Там столкнулись автомобиль такси и еще две машины. Источник уточнил, что в результате аварии пострадали пять человек.
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Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что столкновение двух машину произошло на Крюкоквской площади. На место прибыли экстренные службы города для установления всех обстоятельств аварии.
ДТП
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