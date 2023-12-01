Москва 01 декабря 2023, 13:41 Масштабный проект озеленения запланировали для крыш пяти небоскребов на западе Москвы Крыши пяти небоскребов на западе Москвы озеленят в стиле альпийского высокогорья Пресс-служба градостроительной политики и строительства Москвы

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В районе Дорогомилово разработали масштабный проект озеленения для крыш пяти небоскребов. Его выполнят в стиле альпийского высокогорья, сообщили в пресс-службе «Аеон Девелопмент».

Важнейший аспект концепции — интеграция хвойного леса в городское пространство. На каждой крыше выполнят зонирование с помощью различных композиций из растений.

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Кроме этого, на них установят купольные беседки, высотные пляжи с джакузи, кухни с грилями, лаунжи для отдыха с местами для занятий йогой и смотровыми площадками. При реализации проекта учтут все климатические условия.

«Изюминкой» проекта станет масштабное озеленение и зоны с ампельными растениями. Все цветы будут сменять друг друга, в зависимости от сезона.

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