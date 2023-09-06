Москва 06 сентября 2023, 18:06 Машков пообщался с молодежью в общественном штабе Собянина в Москве Актер Владимир Машков посетил общественный штаб кандидата в мэры Москвы Собянина РИА «Новости»

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Народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков посетил штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Он поговорил с молодежью об актерской деятельности и театре, сообщило агентство городских новостей «Москва».

По его словам, здание Московской театральной школы Олега Табакова не обновляли 20 лет, но благодаря Москве и ее мэру ремонтные работы все же начались. Машков также обратил внимание на благоустройство в районе Покровки, он назвал роскошным состояние улиц Жуковского и Чаплыгина.

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Кроме того, во время встречи актер также рассказал о важности развития таланта.

«Если вы получили талант и с ним уважительно не работаете, как с огнем, который нужно поддерживать, он исчезнет», — подчеркнул Машков.

Ранее Народная артистка России Надежда Бабкина посетила штаб общественной поддержки Собянина на Покровке. Она обсудила с жителями вопросы культуры и перспективы для молодежи в столице.