Москва 30 декабря 2023, 17:11 Машков поддержал решение Путина пойти на выборы президента в 2024 году Машков выразил поддержку Путину в его решении пойти на выборы в 2024 году РИА «Новости»

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Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков посетил избирательный штаб Владимира Путина в Гостином Дворе. Актер поставил подпись в поддержку российского лидера пойти на выборы президента в следующем году, сообщило агентство «Москва».

«Мне кажется, сбор подписей идет очень активно. В одной только Москве почти 50 пространств, где можно оставить подпись в поддержку кандидата — президента Владимира Владимировича Путина», — заявил Машков.

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Он уточнил, что житель каждого региона может зайти в местный пункт и также оставить свою подпись за кандидата.

Выборы президента России состоятся в марте следующего года. Россияне будут голосовать с 15 по 17 марта.

Более полумиллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина. Центральный штаб в субботу получил первую партию собранных подписей из Московской области.