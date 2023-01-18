Эксклюзив 18 января 2023, 00:38 Машины загорелись на МКАД после столкновения Источник «360»: «Газель» и легковушка загорелись на восточном участке МКАД после аварии РИА «Новости»

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Столкновение микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля Škoda произошло на 101 километре внутренней стороны МКАД. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, в результате аварии обе машины загорелись. Особую опасность представлял микроавтобус с газовым двигателем.

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Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь. Пострадавших в аварии водителей увезли с места столкновения на скорой.

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В районе столкновения перекрытыми остались две полосы дороги.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что столкновение произошло при движении в сторону Щелковского шоссе. В ведомстве подчеркнули, что загорелся один из автомобилей. Водителей предупредили, что движение транспорта в районе аварии затруднено, поэтому лучше выбрать пути объезда.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на месте произошел наезд на припаркованное транспортное средство. Движущаяся машина наехала на остановившуюся на дороге. По предварительным данным, пострадал один человек.