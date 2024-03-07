Москва 07 марта 2024, 10:23 Машиностроители в Москве нарастили производство оборудования на четверть Овчинский: производство оборудования в Москве нарастили на 25%

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Московские производители оборудования нарастили объемы продукции, расширили ассортимент и ввели инновационные технологии. Бизнес развивался при поддержке городских программ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Свыше 260 производителей обеспечивают рынок машинами общего назначения, турбинами, насосами, литейным, лифтовым оборудованием и другими изделиями. В прошлом году они на четверть нарастили объемы выпуска продукции по сравнению с 2022-м», — сказал он.

Владислав Овчинский связал увеличение объемов производства с повышением спроса и расширением ассортимента. Например, московский производитель грузоподъемного оборудования PANDA LIFT создал современную автоматизированную систему хранения листового металла, которая позволила оптимизировать работу. Оператор лишь выбирал номенклатуру, и паллеты попадали в зону выгрузки. Заказчики уже получили первые образцы этих систем.

Компания «Основа», которая специализировалась на оборудовании и готовых линиях для приготовления жидкой, вязкой и густой продукции косметического, пищевого, медицинского и технического назначения, увеличила производство на 118%. Она произвела около 250 машин, в том числе расширенную линию для выпуска косметики.

Предприниматели в Москве смогли воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки. Среди них антикризисные инструменты, целевые займы и субсидии.