06 сентября 2023, 18:56
Маршрут № 244 в Москве переведут на электробусы
Ликсутов: 8 сентября маршрут № 244 в Москве переведут с автобусов на электробусы
На автобусном маршруте № 244 в Москве 8 сентября появятся электробусы. Транспорт планируют заменить для удобства пассажиров и улучшения экологии, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Москва — № 1 среди городов Европы по числу электробусов. Мы продолжаем замену дизельных автобусов на современные российские электробусы», — отметил он.
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Ликсутов добавил, что на экотранспорте пассажиры смогут добраться до Федоскинской улицы и станции МЦК «Ростокино».
Он подчеркнул, что на маршруте № 244, который соединяет ВДНХ с районом Ярославский, совершается примерно 60 тысяч поездок в месяц вне сезона отпусков.
Ранее столичный дептранс заменил автобусы на электробусы на маршруте № 2 между Митином и Тушином.
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