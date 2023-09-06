Москва 06 сентября 2023, 18:56 Маршрут № 244 в Москве переведут на электробусы Ликсутов: 8 сентября маршрут № 244 в Москве переведут с автобусов на электробусы Сайт мэра и правительства Москвы

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На автобусном маршруте № 244 в Москве 8 сентября появятся электробусы. Транспорт планируют заменить для удобства пассажиров и улучшения экологии, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Москва — № 1 среди городов Европы по числу электробусов. Мы продолжаем замену дизельных автобусов на современные российские электробусы», — отметил он.

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Ликсутов добавил, что на экотранспорте пассажиры смогут добраться до Федоскинской улицы и станции МЦК «Ростокино».

Он подчеркнул, что на маршруте № 244, который соединяет ВДНХ с районом Ярославский, совершается примерно 60 тысяч поездок в месяц вне сезона отпусков.

Ранее столичный дептранс заменил автобусы на электробусы на маршруте № 2 между Митином и Тушином.