Москва 25 августа 2023, 14:47 Марину Брусникину назначили главным режиссером РАМТа в Москве Алексей Бородин назначил Марину Брусникину главным режиссером РАМТ в Москве РИА «Новости»

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Должность главного режиссера Российского Академического Молодежного Театра (РАМТ) в Москве заняла Марина Брусникина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Алексея Бородина.

«Хотел представить вам нового главного режиссера. Это Марина Станиславовна Брусникина», — сказал он.

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По информации агентства, прежнего главного режиссера РАМТа Егора Перегудова в мае прошлого года назначили на пост художественного руководителя Московского академического театра имени Маяковского.

«Когда она согласилась на мое предложение, у меня был день ликования», — признался Бородин.

Он добавил, что Брусникина приступила к постановке своего уже пятого спектакля в театре.

Ранее актер Кирилл Мелихов рассказал, чем съемки в кино отличаются от театра. По его словам, в театре актеры больше тренируются, развивают навыки, оттачивают мастерство и учатся работать со зрителем.