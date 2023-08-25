25 августа 2023, 14:47
Марину Брусникину назначили главным режиссером РАМТа в Москве
Алексей Бородин назначил Марину Брусникину главным режиссером РАМТ в Москве
Должность главного режиссера Российского Академического Молодежного Театра (РАМТ) в Москве заняла Марина Брусникина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Алексея Бородина.
«Хотел представить вам нового главного режиссера. Это Марина Станиславовна Брусникина», — сказал он.
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По информации агентства, прежнего главного режиссера РАМТа Егора Перегудова в мае прошлого года назначили на пост художественного руководителя Московского академического театра имени Маяковского.
«Когда она согласилась на мое предложение, у меня был день ликования», — признался Бородин.
Он добавил, что Брусникина приступила к постановке своего уже пятого спектакля в театре.
Ранее актер Кирилл Мелихов рассказал, чем съемки в кино отличаются от театра. По его словам, в театре актеры больше тренируются, развивают навыки, оттачивают мастерство и учатся работать со зрителем.
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