Москва 10 сентября 2023, 09:18 Марат Хуснуллин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы Вице-премьер Марат Хуснуллин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы РИА «Новости»

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Вице-премьер Марат Хуснуллин отдал свой голос на выборах мэра Москвы. Для этого он воспользовался электронным форматом, сообщили в Telegram-канале правительства России.

«Я считаю, что люди должны быть активными, граждански активными. Я лично сам проголосовал сегодня и сделал свой выбор», — отметил зампред правительства.

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Хуснуллин проголосовал в воскресенье из рабочего кабинета с помощью смартфона. Он призвал москвичей поучаствовать в выборах и проявить свою гражданскую позицию.

Вице-премьер напомнил, что на выборах надо участвовать, не важно, это выборы муниципальные или региональные.

Выборы в столице проходят с пятницы и продлятся до 10 сентября. Жители будут голосовать за мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или с помощью системы ДЭГ.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что второй день выборов мэра Москвы прошел без нарушений. Голосование проходит в штатном режиме.