Москва 17 ноября 2023, 12:28 Марафон по финансовому просвещению для студентов проведут в Москве Департамент финансов Москвы подготовил просветительский марафон для студентов Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице разработали просветительский марафон для студентов, который пройдет с ноября по декабрь 2023 года. Об этом сообщил департамент финансов Москвы.

«Учебные заведения смогут выбирать наиболее интересные для студентов темы и удобные форматы занятий», — рассказала Елена Зяббарова, руководитель столичного департамента финансов.

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Благодаря этому проекту студенты непрофильных направлений смогут бесплатно повысить уровень финансовой грамотности.

Прикладными знаниями поделятся сотрудники ведущих банков, эксперты столичного центра финансовой грамотности и другие специалисты. Площадками марафона станут Университет правительства Москвы, ГИТИС и еще некоторые вузы.

Ранее студенты из 44 городов прислали в Москву заявки на конкурс «Городское пространство». Его проведут среди молодых дизайнеров и архитекторов.