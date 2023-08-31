Москва 31 августа 2023, 10:45 Манучаров отметил удобство сервисов транспорта и здравоохранения в Москве Манучаров заявил, что Москва может претендовать на звание лучшего города мира Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице регулярно реализуют программы по улучшению различных сфер города, в том числе транспорта и здравоохранения. В связи с этим Москва может претендовать на звание лучшего города мира наравне с Сингапуром и Нью-Йорком. Об этом заявил российский актер Вячеслав Манучаров на встрече в штабе общественной поддержки действующего мэра столицы и претендента на новый пост Сергея Собянина.

«Как человек, который больше чем на 2,5 недели из города не уезжал, скажу. Очень важно, что сегодня наш город соревнуется с Сингапуром, Нью-Йорком, Лондоном, Берлином — крупнейшими городами мира», — заявил он.

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Манучаров отметил успешное развитие транспортное инфраструктуры столицы. Это в том числе доступность такси, кикшеринга, а также безопасность и оформление метрополитена. Еще он акцентировал свое внимание на системах видеонаблюдения в городе.

Актер добавил, что, кроме этого, важным направлением является и реконструкция поликлиник. Например, до конца года в Москве отремонтируют пять медицинских учреждений.