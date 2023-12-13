Москва 13 декабря 2023, 09:34 Малышка-панда из Московского зоопарка встала на четыре лапы Гендиректор Московского зоопарка Акулова: маленькая панда встала на четыре лапы РИА «Новости»

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Родившаяся в конце августа в Московском зоопарке маленькая панда встала на четыре лапы. Об этом рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Малышка уже стоит на четырех лапах. Ура!», — написала она.

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Акулова показала снимки панды. Детеныш сидит в мягком вольере. На одном из кадров видно, как панда встала на четыре лапы.

Детеныш большой панды родился в Московском зоопарке летом. Это первый подобный случай в истории России. У нее уже выросли первые зубы. Маленькая панда весит около шести килограммов. В начале декабря генеральный директор зоопарка сообщала, что детеныш уже вовсю ползает и правильно сгибает задние лапы.

Акулова также показала видео, на котором маленькая панда играет со своей мамой. Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что любой желающий может проголосовать за понравившееся имя для детеныша. Среди вариантов Катюша, Сяо Мо (Маленькая Мо), Мо Мо и другие. Сделать свой выбор можно в проекте «Активный Гражданин».