Москва 17 ноября 2022, 12:45 Малый и Сухой пруды восстановили в парке «Кусково» в Москве

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Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников в разговоре с ИА НСН рассказал о восстановлении Сухого и Малого прудов в парке «Кусково».

В первую очередь водоему вернули его исторический облик. Специалисты очистили воду от мусора и ила. Рядом с прудами были возведены прогулочные дорожки.

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«Малый пруд входил в каскад Радужных прудов, соединявшихся с Большим дворцовым прудом. Сухой пруд находится на удалении от центральных потоков посетителей и усадьбы „Кусково“», — отметил Мельников.

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На Сухом пруду были организованы две смотровые площадки. На берегу появилась зона отдыха с гамаками. На Малом пруду обустроили набережную на сваях.