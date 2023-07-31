Эксклюзив 31 июля 2023, 12:06 «Макушка лета сдвинулась». Москвичам рассказали о погоде в начале августа Синоптик Шувалов: первая неделя августа в Москве будет теплой РИА «Новости»

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Жителей Московского региона ждет теплая погода практически без осадков в начале августа. Об этом сообщил «360» синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.

«Макушка лета немножко сдвинулась с июля на август. Скорее всего, август у нас выйдет жарким, поистине летним. По крайней мере, первая неделя обещает хорошее тепло и не очень сильные дожди», — отметил синоптик.

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По словам Шувалова, кратковременные грозовые дожди пройдут в Москве и Подмосковье 2 и 3 августа. В остальные дни недели осадков не будет.

До четверга температура воздуха в столице сохранится на уровне от +26 до +28 градусов, сказал метеоролог. С 4 августа начнется подъем вверх до +30 или +31 градуса, сообщил климатолог.

«Такого тепла мы еще толком и не видели в Московском регионе», — заключил Шувалов.

Метеобюро сообщило, что за июль в столице выпало почти две месячных нормы осадков. Больше всего дождей пролилось в Москве 26 июня и 18 июля.