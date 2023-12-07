Москва 07 декабря 2023, 17:59 «Макет Москвы» стал одним из самых популярных павильонов на ВДНХ Собянин: более двух миллионов человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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«Макет Москвы» стал один из самых популярных павильонов на ВДНХ. Его посетили уже более двух миллионов человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москвичи и гости столицы со всего мира приезжают сюда увидеть в деталях уменьшенную в 400 раз копию центральной части города», — подчеркнул он.

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В павильоне на площади 429 квадратных метров представили свыше 23 тысяч сооружений. На зданиях можно детально рассмотреть даже облицовку стен, оконные рамы, наличники и карнизы. Кроме этого, специалисты даже воссоздали мозаику и барельефы исторических зданий.

В павильоне проводят обзорную экскурсию по макету на шести языках, показывают 11 светотехнических шоу, а также приглашают посетить VR-аттракцион и пройти интерактивную викторину о Москве. Посетить павильон можно бесплатно, расписание доступно на сайте.

В эту субботу там покажут светотехническое шоу «День Победы». Это будет восьмиминутный ролик в сопровождении музыки, стихотворений и истории о том, какой ценой далась победа.