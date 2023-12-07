07 декабря 2023, 17:59
«Макет Москвы» стал одним из самых популярных павильонов на ВДНХ
Собянин: более двух миллионов человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ
«Макет Москвы» стал один из самых популярных павильонов на ВДНХ. Его посетили уже более двух миллионов человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Москвичи и гости столицы со всего мира приезжают сюда увидеть в деталях уменьшенную в 400 раз копию центральной части города», — подчеркнул он.
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В павильоне на площади 429 квадратных метров представили свыше 23 тысяч сооружений. На зданиях можно детально рассмотреть даже облицовку стен, оконные рамы, наличники и карнизы. Кроме этого, специалисты даже воссоздали мозаику и барельефы исторических зданий.
В павильоне проводят обзорную экскурсию по макету на шести языках, показывают 11 светотехнических шоу, а также приглашают посетить VR-аттракцион и пройти интерактивную викторину о Москве. Посетить павильон можно бесплатно, расписание доступно на сайте.
В эту субботу там покажут светотехническое шоу «День Победы». Это будет восьмиминутный ролик в сопровождении музыки, стихотворений и истории о том, какой ценой далась победа.
Сергей Собянин
Москва 2023
ВДНХ
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