Москва 17 августа 2023, 16:28 Макет информационного плаката о кандидатах на пост мэра утвердили в Москве Мосгоризбирком утвердил макет информационного плаката о кандидатах на пост мэра столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Макет информационных плакатов с данными о кандидатах в мэры столицы утвердили в Московской городской избирательной комиссии. Как рассказало АГН «Москва», к обсуждению привлекли всех претендентов на высокий пост.

По словам секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова, каждая буква макета была утверждена со всеми заявившимися на выборы кандидатами.

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«Предлагаю утвердить макет информационного плаката, утвердить тираж информационного плаката в количестве 5 тысяч 250 экземпляров. Это с небольшим запасом, по два плаката на каждый избирательный участок, плюс на каждую территориальную избирательную комиссию и некоторый резерв, который будет храниться в территориальных комиссиях в случае порчи», — объявил Попов на заседании Мосгоризбиркома.

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей Москвы заявили, что будут голосовать онлайн.

Ранее москвичам предложили поучаствовать в электронном голосовании, чтобы принять участие в розыгрыше #ВыбираемВместе2023. По его итогам победители получат от тысячи до пяти тысяч бонусных баллов, которые можно потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.