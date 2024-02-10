Москва 10 февраля 2024, 10:53 Лыжню с пунктом проката снаряжения открыли на Северном речном вокзале в Москве Мэрия Москвы: на Северном речном вокзале появилась лыжная трасса Freepik

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Напротив Северного речного вокзала в акватории канала имени Москвы открыли лыжную трассу с пунктом проката снаряжения. Каждые выходные там будут проходить бесплатные тренировки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Трасса представляет собой три круга, протяженность которых составила — один, два и четыре километра. Посетители смогут выбрать подходящую для себя дистанцию. На тренировки можно прийти со своими лыжами или арендовать снаряжение бесплатно в пункте проката.

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Лыжня будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Выход на нее находится около причала № 10. Всех желающих каждые выходные бесплатно будет тренировать преподаватель по лыжным гонкам и физической культуре. Занятия начинаются по субботам и воскресеньям с 12:00.

Отреставрированный Северный речной вокзал пользуется популярностью у отдыхающих. В прошлом году на его территории провели свыше 320 мероприятий, которые посетили почти три миллиона человек.

На катках и лыжных дорожках в московских парках также постоянно проходят спортивные мероприятия и тренировки. Они открыты для всех желающих, в том числе для детей.