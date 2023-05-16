Москва 16 мая 2023, 18:53 Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве Скрипач Лундстрем посетил пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Музыкант Петр Лундстрем оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту и выразил поддержку защитникам Родины. Об этом сообщило агентство «Москва».

Скрипач Петр Лундстрем посетил единый центр в Москве, где принимают добровольцев, желающих пополнить ряды российской армии, заключив контракт с Минобороны.

Реклама

Артиста поразило столь большое число будущих контрактников. Тем не менее поток граждан распределен равномерно по всем трем этажам — очевидно, система хорошо отлажена, добавил он.

«Меня впечатлило, что очень много людей. Это, честно говоря, успокаивает и вселяет надежду. Конечно, есть очереди, это естественный процесс», — отметил музыкант.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает с 3 апреля на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Узнать об условиях набора на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте mos.ru.

Ранее музыкант Рич приехал в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать бойцов, которые вскоре отправятся выполнять служебные задачи.