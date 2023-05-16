16 мая 2023, 18:53
Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве
Скрипач Лундстрем посетил пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова в Москве
Музыкант Петр Лундстрем оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту и выразил поддержку защитникам Родины. Об этом сообщило агентство «Москва».
Скрипач Петр Лундстрем посетил единый центр в Москве, где принимают добровольцев, желающих пополнить ряды российской армии, заключив контракт с Минобороны.
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Артиста поразило столь большое число будущих контрактников. Тем не менее поток граждан распределен равномерно по всем трем этажам — очевидно, система хорошо отлажена, добавил он.
«Меня впечатлило, что очень много людей. Это, честно говоря, успокаивает и вселяет надежду. Конечно, есть очереди, это естественный процесс», — отметил музыкант.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает с 3 апреля на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Узнать об условиях набора на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте mos.ru.
Ранее музыкант Рич приехал в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать бойцов, которые вскоре отправятся выполнять служебные задачи.
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