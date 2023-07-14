14 июля 2023, 10:14
Лучших работников сферы туризма наградили в Москве
Церемония вручения городской премии в области туризма прошла в Москве
В ситуационном центре правительства вручили премии лауреатам в области туризма. В этом году их число увеличилось вдвое по сравнению с 2022-м, сообщил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.
Туризм — один из драйверов развития экономики города, и профессионалы московской туриндустрии вносят огромный вклад в это движение вперед. Премия в области туризма помогает подчеркнуть важность их заслуг.
Евгений Козлов
Председатель комитета по туризму города Москвы
Премию размером в миллион рублей в этом году получили 14 человек. Среди них руководители и сотрудники туристических фирм и ассоциаций, ведущие отельеры, экскурсоводы и организаторы экскурсий.
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Городскую премию каждый год вручают в каждой отрасли. Впервые церемония награждения прошла 20 лет назад.
Ранее подмосковный парк Малевича стал соискателем премии журнала Russian Traveler.
Туризм
Москва 2023
Правительство Москвы
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