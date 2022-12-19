Москва 19 декабря 2022, 13:15 Лучшие треки для звучания в парках выбрали во время конкурса в Москве

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По результатам конкурса «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» специалисты отобрали 50 лучших треков, которые будут звучать в московских парках в зимний период. Об этом собщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэра и правительство Москвы.

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Горожане и гости столицы смогут услышать музыку таких коллективов, как Lurmish и «Гафт», Hehehe, исполнительницы Margosha и других молодых артистов. Включать композиции будут в 13 парках города.

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