Москва 11 сентября 2023, 10:41 Лучшие реставрационные проекты покажут москвичам на выставке «Приоткрывая историю» Фотовыставка о реставраторах «Приоткрывая историю» открылась в Москве Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

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Лучшие отреставрированные объекты за 12 лет покажут жителям Москвы на фотовыставке под открытым небом в Замоскваречье. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Экспозицию открыли в Климентовском переулке под руководством столичного департамента культурного наследия. Москвичам представили снимки 32 объектов культурного наследия, а если перейти по приложенным к фото QR-кодам, можно узнать подробную историю восстановления каждого здания.

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«Ежегодно в Москве завершаются работы на 200 объектах культурного наследия. Многие из них хорошо знакомы москвичам и являются настоящими символами столицы. Каждый из них по-своему уникален», — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Так, на выставке можно оценить работы, проведенные над старейшим в столице павильоном трамвайной остановки, главным зданием усадьбы Сытина, павильоном «Грот» усадьбы Кусково, хлебозаводом № 5, а также Домом культуры «ГЭС-2» и многими другими культовыми местами Москвы.

Ранее в городе открыли два исторических здания знаменитых Сандуновских бань. Торжественное мероприятие приурочили к 215-летнему юбилею основания комплекса.