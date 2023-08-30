Москва 30 августа 2023, 11:06 Лучшие проекты фестиваля «Арт-фабрика» назвали в Москве Названы 12 лучших проектов фестиваля «Арт-фабрика» в Москве Проектное решение / Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве подвели итоги фестиваля «Арт-фабрика», организованного Агентством креативных индустрий. Двенадцать лучших работ, представленных на суд экспертов, украсят город, сообщили на сайте мэра столицы.

Всего специалисты и заказчики отсмотрели двести предложений, в финале фестиваля оказались 60 работ, а из них уже выбрали проекты, которые возведут как в городских пространствах, так и на территории различных жилых комплексов Москвы.

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Среди заказчиков арт-объектов — центры госуслуг, спортивный комплекс «Лужники», Международный центр самбо, площадка «Панорама 360», Финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» и крупные застройщики.

Победителями в категории «Интерьерный арт» стали Сергей Махновецкий, Мария Боковня, Анастасия Шамина и Александр Петунин. В номинации «Паблик-арт» лучшие работы показали Юлия Латышева, Ольга Лесникова и Роман Ермаков. Эксперты также отметили арт-объекты Ивана Калиничева и Михаила Иванова.

Ранее москвичей пригласили на мастер-класс по граффити от молодежного проекта «Стены».