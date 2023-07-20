Москва 20 июля 2023, 12:19 Лучшие из лучших: ДШИ и преподаватель музыкальной школы представят Москву на окружном этапе конкурса Сергунина: педагоги и ученики школ искусств представят Москву на всероссийских конкурсах Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершился региональный этап конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». Первое место среди образовательных учреждений заняла «Весна», среди учителей — Александра Петрова из музыкальной школы имени Ференца Листа. Именно они и представят столицу на окружном этапе, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

«Среди творческих учреждений эксперты особо отметили хоровую школу „Весна“ имени Пономарева», — сказала она.

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В школе обучают более 700 детей по 20 творческим направлениям. В ней также работает восемь хоров.

По словам Сергуниной, претендентов оценивали по нескольким критериям, среди которых были качество образования, количество лауреатов конкурсов и участие наставников в научной работе.

Кроме того, лучшим педагогом выбрали Александру Петрову. Она свыше 35 лет обучает детей игре на саксофоне в музыкальном учреждении имени Ференца Листа.

Победители представят Москву на окружном этапе в ЦФО. Лучшие участники второго тура пройдут в финал конкурса, намеченный на конец года.

Ранее москвичам предложили выбрать новые творческие кружки в столице. Они заработают уже этой осенью в рамках проекта «Активный гражданин».