17 июля 2023, 11:51
Локальному бизнесу Москвы впервые посвятят целый фестиваль
Фестиваль локального бизнеса «Неспальный район» пройдет в Москве с 5 августа по 3 сентября
Фестиваль локального бизнеса «Неспальный район» проведут с 5 августа по 3 сентября в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Фестиваль «Неспальный район» — событие, на котором локальные предприниматели познакомят жителей со своими товарами и услугами. А москвичи смогут больше узнать об интересных бизнесах по соседству, принять участие в мастер-классах и купить товары со скидкой.
Алексей Фурсин
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития
Для фестиваля подготовят множество событий на 21 площадке, где как сами предприниматели, так и их потенциальные клиенты смогут наладить прямой контакт. Для владельцев локального бизнеса проведут презентации товаров и услуг, мастер-классы салонов красоты, тренировки фитнес-клубов, ярмарки уличной еды и многое другое.
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Организаторы надеются, что за почти месяц фестиваля им удастся популяризовать местные локальные бренды и поддержать столичных предпринимателей.
Ранее московским предпринимателям в сфере общепита сообщили о грядущей бесплатной онлайн-конференции, где малому и среднему бизнесу расскажут о последних обновлениях столичного законодательства и особенностях ведения своего дела.
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