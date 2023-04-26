Москва 26 апреля 2023, 10:04 Люстры в виде самолетных турбин появятся на станции метро «Пыхтино» Бочкарев: монтаж каркасов для световых конструкций на станции метро «Пыхтино» завершается Сайт мэра и правительства Москвы

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Работы по по монтажу каркасов потолочных световых конструкций на станции метро «Пыхтино» подходят к концу. Вскоре там появятся 10 потолочных люстр в виде самолетных турбин — девять уже установили. Об этом рассказал заммэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Платформенный участок станции „Пыхтино“ будут украшать и освещать 10 потолочных светильников. Девять каркасов уже готовы под установку светового оборудования. После выполнения этих работ каждая конструкция будет отделана алюминиевыми декоративными панелями, что придаст ей вид самолетной турбины», — отметил он.

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Кроме того, на платформе установят панорамные окна. Через них пассажиры смогут увидеть долину реки Ликовы. Сейчас рабочие монтируют металлоконструкции, чтобы установить стеклопакеты. Напротив панорамных окон будет глухая стена — на ней появятся алюминиевые панели с графическими изображениями летательных аппаратов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что пассажирскую зону платформы отделали уже более чем на треть, а работы по укладке гранита на пол завершили на 90%. Сейчас продолжается отделка вестибюля станции. В целом архитектурный облик «Пыхтина» посвящен авиационной тематике — такое решение приняли, потому что возле станции находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.