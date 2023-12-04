Москва 04 декабря 2023, 10:09 «Любимое место отдыха». Собянин — о благоустройстве Воробьевской набережной в Москве Собянин подвел итоги благоустройства Воробьевской набережной в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Осенью в Москве благоустроили Воробьевскую набережную и Аллею Славы звезд зимних Олимпийских игр. Там расширили пешеходные дорожки и лестничные спуски, при этом сохранив первичный облик объектов. О том, что еще изменилось на территориях, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Воробьевская набережная — любимое место отдыха, прогулок и занятий спортом многих поколений москвичей. Она полностью сохранила свой привычный облик и в то же время словно помолодела, стала более свежей и уютной», — подчеркнул он.

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Собянин рассказал, что по итогам благоустройства пешеходные дорожки вымостили гранитной плиткой, установили дополнительные лавочки для отдыха, а прогулочный маршрут продлили на три километра. Кроме этого, реконструировали лестницы.

Также специалисты обновили смотровую площадку на одном из причалов: провели освещение и декоративную подсветку.

Еще одним знаковым событием стало открытие Аллеи Славы звезд зимних Олимпийских игр в качестве нового парадного входа.

В сентябре на Воробьевской набережной заменили более 26 тысяч квадратных метров асфальта. Для работ использовали только отечественные материалы.