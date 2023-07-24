24 июля 2023, 13:13
«Любимое дело по-женски»: проект «Мама онлайн» запустил новый курс для москвичек
Московский проект «Мама онлайн» пригласил всех желающих на новый курс по продажам
Городской проект «Мама онлайн» запустил новый курс. На нем участниц обучат правильной презентации бизнеса перед целевой аудиторией. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
Курс состоит из четырех выбинаров. Первый из них пройдет 1 августа. Слушательницам расскажут, что такое продуктовая воронка, из чего она состоит и как помогает создать успешный бизнес.
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Второй вебинар проведут 3 августа. В рамках занятия участницы оформят уникальное торговое предложение (УТП) под основной продукт воронки.
На третьем — предпринимательницы узнают, что такое лид-магнит и лид-ловушка. Они определят их для каждого сегмента целевой аудитории. Занятие пройдет 8 августа.
В заключение курса им расскажут об оптимизаторе ценности и тропинке возврата. Вебинар состоится 10 августа.
Все занятия проведет сертифицированный коуч по женским стартапам Оксана Шарая. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Ранее в Химках стартовал проект «100 дней женского здоровья».
Москва 2023
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