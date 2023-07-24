Москва 24 июля 2023, 13:13 «Любимое дело по-женски»: проект «Мама онлайн» запустил новый курс для москвичек Московский проект «Мама онлайн» пригласил всех желающих на новый курс по продажам Сайт мэра и правительства Москвы

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Городской проект «Мама онлайн» запустил новый курс. На нем участниц обучат правильной презентации бизнеса перед целевой аудиторией. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Курс состоит из четырех выбинаров. Первый из них пройдет 1 августа. Слушательницам расскажут, что такое продуктовая воронка, из чего она состоит и как помогает создать успешный бизнес.

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Второй вебинар проведут 3 августа. В рамках занятия участницы оформят уникальное торговое предложение (УТП) под основной продукт воронки.

На третьем — предпринимательницы узнают, что такое лид-магнит и лид-ловушка. Они определят их для каждого сегмента целевой аудитории. Занятие пройдет 8 августа.

В заключение курса им расскажут об оптимизаторе ценности и тропинке возврата. Вебинар состоится 10 августа.

Все занятия проведет сертифицированный коуч по женским стартапам Оксана Шарая. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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