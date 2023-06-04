Москва 04 июня 2023, 16:01 Лягушки запели на прудах и озерах Москвы Лягушки запели на природных территориях Москвы в брачный период Фото: freepik.com

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В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали о начале лягушачьих «концертов» на столичных водоемах.

У озерных, прудовых и зеленых лягушек в парках Москвы наступил брачный период. Громкое кваканье можно слышать по утрам и в сумерках. Таким образом самцы привлекают партнершу для спаривания, показывая соперникам, что место уже занято.

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«У самцов озерной и прудовой лягушки есть даже специальные резонаторы, усиливающие „песню любви“. Сила звука квакающего самца этого вида может достигать 100 децибел», — уточнили в пресс-службе.

Послушать лягушачьи «концерты» можно в парках «Москворецкий», «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино» и «Сокольники», на реке Москве, Химке, на Щучьем, Верхнем Кузьминском и Путяевских прудах, в Строгинском затоне, и Захарьинской пойме. Пение земноводных завершится в конце июня.

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