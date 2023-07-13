Москва 13 июля 2023, 16:04 Лицензию «Англо-американской школы Москвы» признали недействительной Роспотребнадзор признал лицензию «Англо-Американской школы Москвы» недействительной Фото: freepik.com

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Сотрудники Роспотребнадзора признали недействительной лицензию на образовательную деятельность «Англо-Американской школы Москвы»* (ААШ*). Такие данные появились в реестре лицензий ведомства, сообщил «Интерфакс».

По данным СМИ, Московский департамент образования и науки выдал школе лицензию в мае 2021 года. В последних числах июня 2023 года Минюст России включил ААШ* в список иностранных агентов.

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В июле представители МИД России опровергли заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера, в котором говорилось, что «Англо-Американскую школу»* в столице закрыли из-за давления властей страны.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, «признание ААШ* в ее нынешнем виде „иностранным агентом“ (…) лишь отражает действительное положение дел, вытекающее из ее регистрации в качестве „автономной некоммерческой организации“, но вовсе не влечет за собой никакого запрета».

Ранее заммэра Москвы Бочкарев сообщил, что тридцать образовательных объектов ввели в эксплуатацию в столице за полгода.

* «Англо-Американская школа Москвы» (ААШ) включена в реестр иностранных агентов.