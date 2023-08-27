Москва 27 августа 2023, 15:45 Лису заметили в центре Москвы Telegram-канал «Москвач»: очевидцы заметили лису в центре Москвы Фото: freepik.com

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Бегающая по центру Москвы лиса напугала очевидцев. Прохожие запечатлели хищницу на камеру смартфона, ролик опубликовали в Telegram-канал «Москвач».

Лису заметили в центре города. Она бегала возле здания. Прохожий, который увидел дикое животное и снял его на видео, предположил, что хищница может на кого-нибудь напасть. При этом пользователи соцсетей отметили, что зверь сам растерян и напуган, оказавшись в шумном городе. Есть версия, что животное могло сбежать от хозяев. Пока неизвестно, сообщил ли свидетель о лисе в экстренные службы.

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На днях сотрудники школы на юго-западе Москвы обнаружили на территории лису с детенышами. Семейство хищников появлялось у учебного учреждения на протяжении двух недель.

Ранее в пресс-службе столичного правительства сообщили, что при обнаружении дикого животного в черте города нужно обращаться в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы по телефону 8 (495) 777-77-77 или связаться с электронной приемной.