01 декабря 2023, 16:15
Ликсутов: московскому сервису «По пути» исполнился один год
Более 60 тысяч пассажиров перевезли с помощью сервиса «По пути» в Москве
Московскому сервису «По пути» исполнился один год. За это время им воспользовались более 60 тысяч горожан. Об этом в Telegram-канале сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«По будням 10 комфортных автобусов перевозят жителей и работников ИЦ до МЦД „Сколково“ и обратно, а еще между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами», — рассказал он.
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Этот транспорт по инновационному центру запустили год назад. С момента начала работы «По пути» перевез более 60 тысяч пассажиров. Заказать такие автобусы можно через приложение «Московский транспорт».
Ранее Максим Ликсутов отметил, что востребованность сервиса выросла на 21%. Им можно воспользоваться не только на территории Сколкова, но и в Новой Москве.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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