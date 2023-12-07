Москва 07 декабря 2023, 10:48 Лихачевский мост отремонтировали на севере Москвы Бирюков: в Головинском районе Москвы отремонтировали Лихачевский мост Сайт мэра и правительства Москвы

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В Головинском районе Москвы отремонтировали мост через реку Лихоборка. На нем заменили опоры, привели в порядок швы и уложили новый асфальт. О проделанной работе рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта», — подчеркнул он.

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На Лихачевском мосту специалисты восстановили балки и опоры пролетного строения, заменили полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили перила и другие ограждения, уложили новый асфальт, а также нанесли дорожную разметку.

Бирюков добавил, что на время работ мост не перекрывали полностью, вводили частичное закрытие полос поочередно в каждом направлении.

Всего с 2012 года в Москве капитально отремонтировали десять мостов. Среди них пешеходные и автомобильные сооружения.