07 декабря 2023, 10:48
Лихачевский мост отремонтировали на севере Москвы
Бирюков: в Головинском районе Москвы отремонтировали Лихачевский мост
В Головинском районе Москвы отремонтировали мост через реку Лихоборка. На нем заменили опоры, привели в порядок швы и уложили новый асфальт. О проделанной работе рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта», — подчеркнул он.
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На Лихачевском мосту специалисты восстановили балки и опоры пролетного строения, заменили полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили перила и другие ограждения, уложили новый асфальт, а также нанесли дорожную разметку.
Бирюков добавил, что на время работ мост не перекрывали полностью, вводили частичное закрытие полос поочередно в каждом направлении.
Всего с 2012 года в Москве капитально отремонтировали десять мостов. Среди них пешеходные и автомобильные сооружения.
Ремонтные работы
Москва 2023
Петр Бирюков
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