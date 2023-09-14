14 сентября 2023, 14:32
Лихачевский мост на севере Москвы капитально отремонтируют
Капитальный ремонт Лихачевского моста начался в Головинском районе Москвы
В Головинском районе приступили к капитальному ремонту Лихачевского моста. Движение по нему полностью перекрывать не будут. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
«В этом году обновим Лихачевский мост через реку Лихоборку, расположенный в Головинском районе. Работы планируем завершить в четвертом квартале», — рассказал он.
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Бирюков добавил, что полосы для движения автотранспорта будут перекрывать поэтапно. Специалисты восстановят балки и опоры пролетного строения, заменят мостовое полотно, обновят гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерное и перильное ограждения.
По завершении всех вышеперечисленных работ они уложат новый асфальт и нанесут дорожную разметку.
Ранее в Москве отремонтировали Новокутузовский тоннельный комплекс.
Москва 2023
Петр Бирюков
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