Москва 14 сентября 2023, 14:32 Лихачевский мост на севере Москвы капитально отремонтируют Капитальный ремонт Лихачевского моста начался в Головинском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Головинском районе приступили к капитальному ремонту Лихачевского моста. Движение по нему полностью перекрывать не будут. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«В этом году обновим Лихачевский мост через реку Лихоборку, расположенный в Головинском районе. Работы планируем завершить в четвертом квартале», — рассказал он.

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Бирюков добавил, что полосы для движения автотранспорта будут перекрывать поэтапно. Специалисты восстановят балки и опоры пролетного строения, заменят мостовое полотно, обновят гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерное и перильное ограждения.

По завершении всех вышеперечисленных работ они уложат новый асфальт и нанесут дорожную разметку.

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