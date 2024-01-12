Москва 12 января 2024, 19:30 ЛГБТ-пропаганду увидели в клипе группы «Танцы минус» Суд в Москве нашел ЛГБТ-пропаганду в клипе группы «Танцы минус» и наложил штраф РИА «Новости»

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В Таганском районном суде Москвы обязали холдинг «Ред Медиа» выплатить штраф в размере миллиона рублей из-за пропаганды ЛГБТ*. Поводом для этого послужил клип «Город» группы «Танцы Минус». Соответствующее постановление появилось в картотеке суда.

В документе говорится, что эксперты проанализировали фрагмент ролика «Танцы минус — Город» с целующимися девушками. По их мнению, клип визуально демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

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При исследовании специалисты разобрали разные виды поцелуев.

«Учитывалась классификация поцелуев, одна из которых подразделяет их на социальные и чувственные, последние различаются в зависимости от видов чувств, которые стоят за знаками-поцелуями (поцелуи ласки, поцелуи нежности, поцелуи уважения и поцелуи любви)», — указали в постановлении.

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина нашла доказательства, что певец Филипп Киркоров также пропагандирует ЛГБТ*. Она привела строчки из композиции, которые, по ее мнению, имеют определенный подтекст.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.