Москва 25 августа 2023, 17:24 Левкин рассказал о вкладе строительной отрасли в экономику Москвы Левкин: строительная отрасль составила одну пятую часть ВРП Москвы РИА «Новости»

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Строительная отрасль Москвы составила одну пятую часть валового регионального продукта столицы. Это 4,6 триллиона рублей, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.

«На столицу приходится более десятой части объема построенных зданий и сооружений — 11%, а по показателям выручки, налоговых отчислений, количеству занятых и производительности труда — Москва значительно опережает показатели по стране», — отметил он.

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По его словам, в строительной отрасли работает более миллиона человек. Это способствует высоким темпам возведения объектов. Вместе с этим направлением в Москве развивается архитектурное проектирование, производство стройматериалов, логистика и многие другие.

Ранее жителям столицы сообщили, что промышленно-логистический кластер построят в Новой Москве.