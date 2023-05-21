Москва 21 мая 2023, 16:32 Летучие мыши вышли из зимней спячки в Москве Краснокнижные летучие мыши вышли из зимней спячки в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На официальном сайте мэра столицы призвали не трогать летучих мышей, которые проснулись в Москве после зимней спячки.

Летучие мыши пробудились в столице после шести-восьми месяцев покоя.

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«В состоянии анабиоза сердцебиение падает, а температура тела понижается с 37-40 почти до нуля градусов. Время от времени летучие мыши могут просыпаться», — уточнили в пресс-службе.

При выходе из спячки животные сильно дрожат, что похоже на лихорадку. Благодаря сокращению мышц млекопитающие быстро приходят в норму.

Несмотря на то что летучие мыши безопасны для человека, москвичей попросили не подходить к ним близко, не пугать и не кормить.

Всего в столице насчитывается шесть видов рукокрылых мышей. Самые редкие — двухцветный кожан, обыкновенный (или бурый) ушан и лесной нетопырь. Они занесены в Красную книгу Москвы под первой категорией.

Ранее Московский зоопарк построил новый павильон для енотов и показал крутой спуск зверька с дерева.