Москва 07 мая 2023, 19:47 Летний кинотеатр «Москино» откроют в «Сокольниках» Летний кинотеатр «Москино» начнет работать в столичном парке «Сокольники» с 20 мая РИА «Новости»

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В парке «Сокольники» заработает с 20 мая летний кинотеатр сети «Москино». Зрителям представят авторские фильмы, отечественную классику и фестивальные картины. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Посетители парка смогут увидеть различное кино на большом экране. В программу вошли новинки проката, фильмы в жанре артхаус и картины из золотого фонда мирового кинематографа.

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Для поклонников зарубежного кино покажут иностранные ленты на языке оригинала с субтитрами.

Киносезон в парке начнется с криминальной драмы Николаса Виндинга Рефна «Драйв» о водителе, который днем работает каскадером и автомехаником, а ночью — помогает злоумышленникам скрываться с места преступления.

«В главных ролях — Райан Гослинг, Кэри Маллиган и Альберт Брукс. Картину тепло приняли критики, а на Каннском фестивале 2011 года Николаса Виндинга Рефна признали лучшим режиссером», — отметили в пресс-службе правительства.

Кинотеатр, рассчитанный на 180 зрителей, расположен в Митьковском проезде. Гостей ждут с 20:00 до 00:00.

Ранее москвичей пригласили на виртуальную прогулку со Львом-хранителем, приуроченную ко Дню Победы.

Горожане в онлайн-режиме смогут прогуляться по знаковым местам столицы, которые связаны с Великой Отечественной войной.