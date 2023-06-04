Москва 04 июня 2023, 09:30 Летние ночные заморозки отступили из центральной части России Синоптик Леус: период заморозков закончился в центральной части России Фото: freepik.com

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Период июньских заморозков окончен: в столичном регионе не зафиксировали минусовых температур. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Над центральными и северо-западными регионами Европейской России прошлой ночью разбушевались погодные аномалии в виде летних заморозков. Однако, несмотря на прогнозы метеорологов, в столице температура все же не опустилась до отрицательных отметок.

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«На базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, воскресный минимум составил +4,9 градуса, на других столичных метеостанциях минимальные термометры показывали от +2,1 градуса в Новой Москве, до +6,8 градуса в центральной части мегаполиса», — уточнил Леус.

В Московской области самой холодной точкой стали Волоколамск и Талдом, там столбики термометров показывали отметки +1,6 градуса и +1,8 градуса соответственно. На этом период летних ночных заморозков можно считать завершённым — ветры в атмосфере разворачиваются на западные румбы и облаков в небе будет больше, что убережет регион от экстремального ночного выхолаживания, добавил синоптик. При этом предстоящей ночью на востоке Подмосковья местами ожидается до +1…+3 градусов.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что в Москве зафиксировали обратный ход температур.